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Канищев заявил, что «Црвена Звезда» и «Фенербахче» преподали «Зениту» хороший урок

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита», президент фонда «Зенит-84» Александр Канищев оценил готовность «Зенита» к матчу за Суперкубок России с ЦСКА, который пройдет 15 июля в Казани.

«Зенит» выиграл у «Нефтчи», который только из отпуска приехал, не проведя ни одной тренировки, а в других играх турнира выглядел неважно. И «Црвена Звезда», и «Фенербахче» превосходили игроков «Зенита» в ряде компонентов. Особенно понравились турки. Было видно, что большого желания играть агрессивно и забивать много голов в матчах у них не было. Но поймал себя на мысли: «Зенит» выглядел на фоне «Фенербахче» примерно так же, как выглядят на его фоне соперники по чемпионату России. Одна команда куражится, другая пытается что-то ей противопоставить. Это был хороший урок. Сопротивление со стороны армейцев будет, конечно, серьезное. Но все равно «Зенит» на российском уровне — фаворит любого противостояния», — приводит слова Канищева «РБ Спорт».

«Црвена Звезда» стала победителем Кубка PARI Премьер, «Зенит» займет второе место.

Суперкубок России пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» 15 июля. В матче сыграют победитель чемпионата («Зенит») и обладатель Кубка страны (ЦСКА). Начало встречи запланировано на 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kanishhev-tsrvena-zvezda-i-fenerbahche-prepodali-zenitu-horoshij-urok/
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РПЛ
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ФК Фенербахче
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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