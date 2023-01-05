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Сегодня, 09:30

Джикия рассказал о разочаровании в Ваноли: «Расстроило то, как он ушел»

Джикия рассказал, что разочаровался в экс-наставнике «Спартака» Ваноли
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Паоло Ваноли.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия в интервью «СЭ» рассказал, что разочаровался в Паоло Ваноли. По словам защитника, сразу после победы в Кубке России появилось ощущение, что итальянский специалист покинет команду.

«Я был немного разочарован тем, что когда мы попрощались в Москве на банкете по случаю победы в Кубке, то уже тогда было какое-то ощущение, что все — он не приедет. Это было видно по разговору, по настроению, по его ответам: он тяжело отвечал на вопросы про будущее. Я узнал, что потом Ваноли прилетал в Москву и не увиделся ни с кем... Никому не написал, даже не заехал к команде. Вот это меня очень расстроило», — сказал Джикия.

Футболист не стал сравнивать Ваноли с предыдущим тренером «Спартака» Руем Виторией, отметив, что Кубок России стал первым трофеем в самостоятельной тренерской карьере итальянца.

«Мы точно помогли ему как тренеру, ведь «Спартак» для него — первая большая команда. В плане футбола с Ваноли у нас все было нормально, хорошие тренировки. Меня больше расстроило то, как он ушел. Осадок небольшой остался», — добавил Джикия.

Ваноли возглавил «Спартак» 17 декабря 2021 года. 29 мая «Спартак» выиграл Кубок России. Итальянский специалист покинул команду 9 июня 2022 года.

Полностью интервью с Георгием Джикией читайте на сайте «СЭ»

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
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