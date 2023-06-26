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Карапузов: «Сезон в «Ахмате» получился скомканным»

Алина Савинова
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Защитник «Динамо» Владислав Карапузов, проведший прошлый сезон в «Ахмате» на правах аренды, подвел итоги своего выступления за грозненскую команду.

«Прошедший сезон в Грозном я бы назвал скомканным. Для «Ахмата» он удачный, а для меня он таким был только в заключительном месяце. Но да, лучший результат в истории клуба показали, а футбол — командный вид спорта. Я рад результату, который смогли достичь вместе с командой», — приводит «Чемпионат» слова Карапузова.

Также футболист отметил, что рад возвращению в «Динамо».

«Возвращению в «Динамо» тоже очень рад. Ближайшее ожидание — познакомиться с тренерским штабом, услышать от них мнение о моей дальнейшей работе в этом клубе. Что касается амбиций, то, конечно, хочется играть в стартовом составе «Динамо», — добавил он.

В минувшем сезоне 23-летний Карапузов провел 22 матча за «Ахмат» в чемпионате России, отметился 2 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5151047-karapuzov-sezon-v-ahmate-poluchilsya-skomkannym-ya-ochen-rad-vozvrascheniyu-v-dinamo.html
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