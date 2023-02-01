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Сегодня, 14:45

Карпин назвал целью «Ростова» занять первое место в РПЛ

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал целью клуба занять первое место в РПЛ.

— Какая главная задача у «Ростова»?

— Как можно быстрее набрать очки, что обезопасят нас от стыков, — была такова. А теперь — снова набирать очки и быть как можно выше. Задачу выиграть каждый матч никто не снимал. Пятерка, тройка — таких ультиматумов и задач нет. Не ставлю задачу быть первыми или вторыми. Цель — занять первое место, но не задача.

— У вас завтра день рождения. Какая задача на день рождения?

— Никаких, кроме подготовки к сезону. Дадим сыграть тем, кому хотим, распределим нагрузку, посмотрим ребят в деле. Задачи выиграть игру завтра нет.

— На Зимнем кубке РПЛ будет возможность запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

— Во время предсезонки нормально — прикольно. Мы идем в сторону автоматических офсайдов. ВАР получает деньги за свою работу. Если еще кто-то из клубов будет подталкивать судей к просмотру, тогда зачем судьи? Это бред сумасшедшего. Чистое время? Не думаю, что что-то поменяется. Не вижу разницы.

— Бывали ли случаи, когда именно в таких предсезонных турнирах игрок вас убеждал в своей состоятельности?

— Конечно, такие случаи были. Особенно это касается молодых. По итогам матчей поймем, кого оставить работать с основой.

В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Бетис
Барселона

П2

29%

1.70

ТБ 2.5

24%

1.83

обе забьют - да

16%

1.81
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32%

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ТБ 3.5

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ТБ 2.5

26%

1.74

обе забьют - да

23%

1.66

П1

19%

2.07
Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
1
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