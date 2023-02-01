Карпин назвал целью «Ростова» занять первое место в РПЛ

Сегодня, 14:45
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин назвал целью клуба занять первое место в РПЛ.
— Какая главная задача у «Ростова»?
— Как можно быстрее набрать очки, что обезопасят нас от стыков, — была такова. А теперь — снова набирать очки и быть как можно выше. Задачу выиграть каждый матч никто не снимал. Пятерка, тройка — таких ультиматумов и задач нет. Не ставлю задачу быть первыми или вторыми. Цель — занять первое место, но не задача.
— У вас завтра день рождения. Какая задача на день рождения?
— Никаких, кроме подготовки к сезону. Дадим сыграть тем, кому хотим, распределим нагрузку, посмотрим ребят в деле. Задачи выиграть игру завтра нет.
— На Зимнем кубке РПЛ будет возможность запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
— Во время предсезонки нормально — прикольно. Мы идем в сторону автоматических офсайдов. ВАР получает деньги за свою работу. Если еще кто-то из клубов будет подталкивать судей к просмотру, тогда зачем судьи? Это бред сумасшедшего. Чистое время? Не думаю, что что-то поменяется. Не вижу разницы.
— Бывали ли случаи, когда именно в таких предсезонных турнирах игрок вас убеждал в своей состоятельности?
— Конечно, такие случаи были. Особенно это касается молодых. По итогам матчей поймем, кого оставить работать с основой.
В Зимнем кубке РПЛ примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Турнир пройдет в рамках зимних сборов в Абу-Даби (ОАЭ) с 1 по 11 февраля.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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