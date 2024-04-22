Карпин: «Песьяков не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это не очень хорошо, как мы видим»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему вратарь Сергей Песьяков был заменен во втором тайме матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) и назвал причины разгромного поражения своей команды.

— Что предопределило такое развитие событий? Нельзя сказать, что «Спартак» переиграл «Ростов».

— И? Согласен.

— Дело в индивидуальных ошибках?

— В индивидуальной ошибке, я бы сказал. И она заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч, а потом спокойно не забрал мяч в руки перед пенальти. Он не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это от большого желания играть. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо, как мы видим.

— После того момента с пенальти Песьяков сам попросил замену?

— Уже после второго гола было видно: что-то не в порядке. Тогда начали готовить замену.

— Как сказалось отсутствие Мохеби и Сако?

— Возможно, было бы лучше, но этого мы не узнаем никогда. А, может, было бы хуже. Если говорить про игру, то первые 10 минут не понравились. Но это тоже от большого желания. Но потом успокоились и взяли все в свои руки. По-моему, была та игра, которую должен показывать «Ростов».

— Ожидали, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника? Увидели ли вы какие-то новые тренерские решения?

— Давно они в пять защитников не играли, это было неожиданно. Но мы готовимся играть против команд, которые используют схему и четырьмя защитниками, и с пятью. Ничего сверхъестественного в этом нет. До второго гола было все понятно, если говорить про игру.

«Ростов» потерпел первое поражение в РПЛ после зимней паузы. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 34 очками в 24 матчах.