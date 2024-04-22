Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:09

Карпин: «Песьяков не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это не очень хорошо, как мы видим»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему вратарь Сергей Песьяков был заменен во втором тайме матча 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5) и назвал причины разгромного поражения своей команды.

— Что предопределило такое развитие событий? Нельзя сказать, что «Спартак» переиграл «Ростов».

— И? Согласен.

— Дело в индивидуальных ошибках?

— В индивидуальной ошибке, я бы сказал. И она заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч, а потом спокойно не забрал мяч в руки перед пенальти. Он не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это от большого желания играть. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо, как мы видим.

— После того момента с пенальти Песьяков сам попросил замену?

— Уже после второго гола было видно: что-то не в порядке. Тогда начали готовить замену.

— Как сказалось отсутствие Мохеби и Сако?

— Возможно, было бы лучше, но этого мы не узнаем никогда. А, может, было бы хуже. Если говорить про игру, то первые 10 минут не понравились. Но это тоже от большого желания. Но потом успокоились и взяли все в свои руки. По-моему, была та игра, которую должен показывать «Ростов».

— Ожидали, что «Спартак» сыграет в три центральных защитника? Увидели ли вы какие-то новые тренерские решения?

— Давно они в пять защитников не играли, это было неожиданно. Но мы готовимся играть против команд, которые используют схему и четырьмя защитниками, и с пятью. Ничего сверхъестественного в этом нет. До второго гола было все понятно, если говорить про игру.

«Ростов» потерпел первое поражение в РПЛ после зимней паузы. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 34 очками в 24 матчах.

4
Обсудить
Читайте также
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Карпин — о травме Песьякова: «Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили»
Карпин о разгромном поражении «Ростова» от «Спартака»: «Несчастный случай»
ЦСКА валится, «Спартак» — разрывает! Через три дня нас ждет самое безумное дерби
Гендиректор «Спартака» Малышев доволен игрой команды в матче против «Ростова»
В «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера: «Гильермо устал и не справлялся»
Слишкович объяснил смену схемы «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Карпин о разгромном поражении «Ростова» от «Спартака»: «Несчастный случай»

Карпин — о травме Песьякова: «Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили»