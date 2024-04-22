Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:15

Карпин — о травме Песьякова: «Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили»

Олег Кошелев
Редактор отдела футбола
Telegram Дзен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру вратаря Сергея Песьякова в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).

— Песьяков получил травму во время игры или перед?

— Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили, когда он сыграл на выходе. Тогда он получил травму.

— Не боитесь ли вы, что эта замена может психологически надломить Песьякова?

— Нет, не боюсь.

На 54-й минуте «Спартак» забил после ошибки Сергея Песьякова: отличился Хесус Медина.

«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.

Валерий Карпин
Сергей Песьяков
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
4
0
Читайте также
Биография Анны Курниковой: карьера и успех главной звезды российского тенниса 90-х
Тарасова считает Тутберидзе главным тренером в российском фигурном катании
Мумифицированное тело москвички пролежало больше года в квартире
У воспрянувшего Кузнецова – гол+пас, у русских из «Торонто» - кошмар. Что произошло в Кубке Стэнли 21 апреля
СМИ сообщили о скандале во время саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе
Высшее преобразование: за что уволили ректора Института русского языка
Популярное видео
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
Материалы сюжета: РПЛ, 25-й тур: «Ростов» — «Спартак», «Зенит» — «Оренбург» и другие матчи
Карпин: «Песьяков не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это не очень хорошо, как мы видим»
Карпин о разгромном поражении «Ростова» от «Спартака»: «Несчастный случай»
ЦСКА валится, «Спартак» — разрывает! Через три дня нас ждет самое безумное дерби
Гендиректор «Спартака» Малышев доволен игрой команды в матче против «Ростова»
В «Спартаке» объяснили отставку Абаскаля с поста главного тренера: «Гильермо устал и не справлялся»
Слишкович объяснил смену схемы «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Карпин: «Песьяков не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это не очень хорошо, как мы видим»