Сегодня, 00:15
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал игру вратаря Сергея Песьякова в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака» (1:5).
— Песьяков получил травму во время игры или перед?
— Вы футбол смотрели? В конце первого тайма его ударили, когда он сыграл на выходе. Тогда он получил травму.
— Не боитесь ли вы, что эта замена может психологически надломить Песьякова?
— Нет, не боюсь.
На 54-й минуте «Спартак» забил после ошибки Сергея Песьякова: отличился Хесус Медина.
«Спартак» (38 очков) вышел на четвертое место в РПЛ. «Ростов» (34) остался восьмым в турнирной таблице.