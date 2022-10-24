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Сегодня, 14:10

Карпукас заявил, что был бы счастлив провести всю карьеру в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал о желании провести всю карьеру в московском клубе.

«Мне повезло, что я сочетаю два качества в себе: и футболиста, и болельщика. Мне повезло, что я играю в любимом клубе, и это большая честь для меня. Я бы с удовольствием остался здесь на протяжении всей карьеры. Я не могу загадывать, но, конечно, я был бы счастлив всю карьеру провести в «Локомотиве», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».

Он также заявил, что хотел бы быть похожим на Бускетса по специфике. По его мнению, по манере игры они чуть-чуть похожи.

В нынешнем сезоне 20-летний россиянин провел за «Локомотив» 15 матчей и забил 1 мяч.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/karpukas-interview/
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ФК Локомотив (Москва)
Артем Карпукас
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