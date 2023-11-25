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25 ноября, 23:32

Карраскаль: «Герой ли я матча с ЦСКА? Нет, я просто делаю свою работу»

Алина Савинова
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль оценил победу команды над ЦСКА в 16-м туре РПЛ (3:2).

«Это был очень важный матч для нас. Мы победили, хотя в первом тайме как будто растеряли свои шансы. Но потом тренер произвел замены и мы смогли завершить матч победой. Герой ли я матча? Нет, я просто делаю свою работу. Хочу всегда помогать «Динамо». И я счастлив, что у меня есть возможность выступать. Мы очень хотели выиграть сегодня, потому что боремся за первые позиции с ЦСКА. У ЦСКА сильная команда, хорошие игроки», — цитирует Карраскаля Metaratings.ru.

«Динамо» набрало 28 очков и располагается на 3-м месте в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 25 очками занимает 6-ю строчку. В 17-м туре бело-голубые дома сыграют с «Рубином», армейцы также на своем поле примут «Ростов».

25-летний Карраскаль перешел из ЦСКА в «Динамо» в летнее трансферное окно. Он провел 12 матчей за динамовцев во всех турнирах и отметился 1 результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/karraskal-geroi-li-ya-matcha-net-ya-prosto-delayu-svoyu-rabotu-309148/
Хорхе Карраскаль
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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