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Каррера — о приговоре Промеса: «Я позволил бы ему играть в «Спартаке» до конца»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о приговоре, вынесенном нападающему московской команды Квинси Промесу.

«Честно говоря, это очень деликатная ситуация, поэтому соображения и решения должны появляться и приниматься на соответствующем уровне между теми, кто непосредственно вовлечен в этот процесс. Я бы поговорил с Промесом — если его физическое и психическое состояние давало бы мне гарантии, что он способен выступать на своем уровне, я позволил бы ему играть до конца», — приводит «РБ Спорт» слова Карреры.

19 июня стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Промес выступает за «Спартак» с 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-prigovor-promesa-ya-pozvolil-by-emu-igrat-v-spartake-do-kontsa/
Квинси Промес
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ФК Спартак (Москва)
Массимо Каррера
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