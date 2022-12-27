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Сегодня, 14:34

Кавазашвили рассказал, как прошло заседание комитета ветеранов «Спартака»

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Легендарный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в комментарии для «СЭ» рассказал, как прошло заседание совета ветеранов футбольного клуба «Спартак».

«Заседание комитета ветеранов прошло великолепно. Все нормально. Поздравили с Новым годом и пожелали замечательно встретить праздник. С новыми успехами футбольного клуба «Спартак». Что обсуждали — это уже не информирую, — сказал Кавазашвили корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

В 2022 году футбольный клуб «Спартак» начал 101-й сезон в его истории. Команда приняла участие в 31-м чемпионате страны и в 31-м розыгрыше Кубка России. По итогам прошлого чемпионата «Спартак» занял 10-е место.

Анзор Кавазашвили
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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