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Митрофанов: «Если УЕФА не сможет восстановить статус РФС, то он не будет препятствовать нашему уходу в Азию»

Алина Савинова
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл некоторые подробности переговоров с УЕФА.

«РФС не ставит задачу перейти в Азию. Мы говорили о том, что такое развитие событий возможно, если в УЕФА не будет совершать никаких шагов по восстановлению нашего полноценного членства. Наша основная задача — играть в футбол, а не числиться в какой-либо конфедерации. УЕФА это понимает, он взял на себя обязательства. Если они не смогут восстановить наш статус, то они не только не будут препятствовать нашему уходу в Азию, но и всячески помогут», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

Российские футболисты с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В конце декабря исполком РФС сообщил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая должна заниматься разработкой дорожной карты по возвращению российских клубов и сборной к международным турнирам. Кроме того, рассматривался вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-mitrofanov-esli-uefa-ne-smozhet-vosstanovit-status-rfs-to-on-ne-budut-prepyatstvovat-nashemu-uhodu-v-aziyu/
Футбол
РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
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