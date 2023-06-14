Митрофанов: «Если УЕФА не сможет восстановить статус РФС, то он не будет препятствовать нашему уходу в Азию»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов раскрыл некоторые подробности переговоров с УЕФА.

«РФС не ставит задачу перейти в Азию. Мы говорили о том, что такое развитие событий возможно, если в УЕФА не будет совершать никаких шагов по восстановлению нашего полноценного членства. Наша основная задача — играть в футбол, а не числиться в какой-либо конфедерации. УЕФА это понимает, он взял на себя обязательства. Если они не смогут восстановить наш статус, то они не только не будут препятствовать нашему уходу в Азию, но и всячески помогут», — приводит «РБ Спорт» слова Митрофанова.

Российские футболисты с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах под эгидами ФИФА и УЕФА. В конце декабря исполком РФС сообщил о создании совместной с УЕФА рабочей группы, которая должна заниматься разработкой дорожной карты по возвращению российских клубов и сборной к международным турнирам. Кроме того, рассматривался вопрос перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.