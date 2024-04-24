КДК не стал повторно наказывать Гоцука за красную карточку в матче с «Балтикой»

Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал повторно наказывать защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука по итогам матча 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

31-летний футболист нижегородцев получил трехматчевую дисквалификацию за удар прямой ногой в голень форварду калининградского клуба Джоэлю Фамейе.

«Балтика» на заседании заявила, что Фамейе тренируется. Клуб попросил не применять дополнительных санкций к Гоцуку. Сам футболист «Пари НН» присутствовал заочно на заседании КДК. Решение: не принимать дополнительных санкций к футболисту Гоцуку», — сказал Григорьянц.