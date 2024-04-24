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Сегодня, 14:22

КДК не стал повторно наказывать Гоцука за красную карточку в матче с «Балтикой»

Зарина Халимхонова
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Глава КДК Артур Григорьянц сообщил, что комитет не стал повторно наказывать защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука по итогам матча 22-го тура РПЛ против «Балтики» (0:2).

31-летний футболист нижегородцев получил трехматчевую дисквалификацию за удар прямой ногой в голень форварду калининградского клуба Джоэлю Фамейе.

«Балтика» на заседании заявила, что Фамейе тренируется. Клуб попросил не применять дополнительных санкций к Гоцуку. Сам футболист «Пари НН» присутствовал заочно на заседании КДК. Решение: не принимать дополнительных санкций к футболисту Гоцуку», — сказал Григорьянц.

В текущем сезоне Гоцук провел за «Пари НН» 24 матча во всех турнирах, отметившись голом и 3 результативными передачами.

Кирилл Гоцук
РПЛ
ФК Балтика
ФК Нижний Новгород
Артур Григорьянц
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