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Сегодня, 11:57

КДК РФС накажет ЦСКА за выброшенную на поле бутылку

Константин Белов
Корреспондент
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания комитета по итогам 15-го тура чемпионата России.

«По матчу «Факел» — ЦСКА рассмотрим неучастие игроков гостей в дополнительном интервью по предварительной заявке основного вещателя после матча. Со скамейки ЦСКА была брошена бутылка на поле во время матча. Болельщики «Факела» также бросили бутылку на футбольное поле», — сказал Григорьянц.

Также глава КДК РФС рассказал о нарушениях в матче «Зенит» — «Краснодар».

«По матчу «Зенит» — «Краснодар» будет рассмотрено скандирование болельщиками «Зенита» ненормативной лексики, а также выход за пределы технической зоны тренера команды хозяев Виллиама де Оливейры и выход на поле замененного игрока Клаудиньо.

По игре «Динамо» — «Оренбург» рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты. И выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Деограсии.

«Сочи» — «Рубин»: задержка выхода «Сочи» из раздевалки перед началом матча на три минуты и выход за пределы технической зоны тренера «Рубина» Рахимова», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Краснодар» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в активе команды 32 очка. На втором месте расположился «Зенит» (30 очков). «Динамо» идет на третьей позиции (25).

ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
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