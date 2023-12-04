КДК РФС не накажет полузащитника «Ахмата» Беришу после матча со «Спартаком»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном рассмотрении поведения полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериши на 35-й минуте матча 17-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«У КДК РФС нет оснований на рассмотрение поведения Бериши, потому что главный судья оценил его поведение желтой карточной. У КДК РФС нет основой юрисдикции для рассмотрения данного дела», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 34-й минуте форвард грозненцев Гамид Агаларов вывел свою команду вперед, Бернард Бериша побежал праздновать гол к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, после чего испанец толкнул его. Футболист получил желтую карточку, а тренер — красную. За агрессивное поведение испанскому специалисту грозят 4 матча дисквалификации.