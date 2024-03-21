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21 марта, 14:49

КДК РФС не стал применять дополнительную дисквалификацию к нападающему «Сочи» Кордове

Виктория Кравченко
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Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что в отношении форварда «Сочи» Серхио Кордовы не будет применяться дополнительная дисквалификация по итогам матча 20-го тура РПЛ с «Локомотивом».

10 марта «Сочи» в гостях сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2). Кордова был удален на 75-й минуте встречи.

«Мы получили заключение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза о том, что удаление Кордовы было правильным, поэтому у КДК не было основания отменять красную карточку», — цитирует Григорьянца ТАСС.

«Сочи» занимает 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 20 матчах. Кордова провел 2 матча, не отличившись результативными действиями.

Источник: https://tass.ru/sport/20306347
ФК Сочи
Артур Григорьянц
Серхио Кордова
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