КДК РФС: Судья правильно засчитал Дзюбы в матче с «Факелом»

В КДК РФС заявили, что в матче второго тура чемпионата России «Факел» — «Локомотив» (1:4) главный судья встречи Василий Казарцев правильно засчитал гол форварда железнодорожников Артема Дзюбы на 13-й минуте встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока атакующей команды «Локомотив» №7 Артема Дзюбы, забившего гол в ворота команды «Факел», комиссия не усмотрела нарушения правил в единоборстве за мяч против игрока обороняющейся команды «Факел» №47 Сергея Божина, так как физический контакт между игроками не являлся наказуемым и со стороны нападающего не было акцентированного толчка соперника, повлиявшего на возможность защитника бороться за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде», — написано в заявлении КДК РФС.

Также в КДК РФС заявили, что судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 38-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» №59 Егора Погостнова в собственной штрафной площади комиссия единогласно считает ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу и не была напряжена, мяч двигался с короткого расстояния и у игрока «Локомотива» не было физической возможности избежать контакта руки с мячом. В связи с этим комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — добавили в заявлении.