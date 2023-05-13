Кечинов: «Надо дать работать Абаскалю и ждать второй сезон»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос, может ли руководство московского клуба отправить в отставку главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля по завершении текущего сезона.

«Не знаю, какой у него кредит доверия от руководства, сложно сказать. Но тренерская чехарда, конечно, уже надоела. Она не идет на пользу. Ну, придет новый тренер, пока к нему все будут привыкать, сначала что-то пойдет нормально, потом — не нормально. Я считаю, надо дать работать Абаскалю и ждать второй сезон. И там уже смотреть и делать выводы. Если не будет прогресса — тупик. Но я верю, что «Спартак» с этим тренером будет прогрессировать. Так что скоропалительных выводов не нужно», — приводит «РБ Спорт» слова Кечинова.

В 27-м туре чемпионата России, который прошел 13 мая, «Спартак» сыграл вничью с «Химками» (1:1). В предыдущем туре красно-белые уступили «Зениту» (2:3). На данный момент «Спартак» с 50 очками занимает 4-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.