Алаев рассчитывает, что в матчах «Зенита» и «Спартака» будет интрига

Президент РПЛ Александр Алаев в комментарии для «СЭ» высказался об интриге в чемпионате России.

«Надеюсь, что и остальные клубы смогут усилить свои составы, принять правильные решения, в том числе и кадровые — и составить конкуренцию «Зениту». Мы болельщики футбола. Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах, например, «Зенит» — «Спартак». Хочется, чтобы была интрига», — сказал Алаев «СЭ».

7 мая «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:2 и в пятый раз подряд стал чемпионом России.