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Сегодня, 16:46

Кечинов призвал не торопиться с выводами по результатам «Спартака» при Слишковиче

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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» высказался о работе и. о. главного тренера Владимира Слишковича.

«Давайте для начала дождемся конца сезона. Посмотрим, какой путь «Спартак» пройдет с ним в роли главного тренера. Когда мы поймем, какую игру и какие результаты команда сможет показать со Слишковичем, можно будет уже говорить о его кандидатуре в роли главного тренера. Но я думаю, что руководство уже наверняка решило, кто будет рассматриваться как новый главный тренер команды», — сказал Кечинов «СЭ».

На данный момент «Спартак» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков в 24 встречах. Отставание от идущего третьим «Динамо» составляет 3 очка.

25 апреля красно-белые на выезде сыграют против ЦСКА в перенесенном матче 21-го тура.

(Денис Сафронов)

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