Кечинов: «Медина вряд ли перейдет в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал информацию о возможном переходе хавбека Хесуса Медины из ЦСКА в стан красно-белых.

«Честно скажу, слухи не хочется комментировать. Когда будет свершившийся переход, тогда я с удовольствием отвечу. Смысл говорить об этом? Это слухи, и он вряд ли перейдет», — цтирует Vprognoze.ru Кечинова.

В сезоне-2022/23 Медина забил 11 голов и сделал 8 результативных передач в 33 матчах за ЦСКА во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.