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Сегодня, 18:44

Защитник «Спартака» Классен — о плотности календаря: «У нас слишком много игр, но это даже хорошо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Защитник «Спартака» Леон Классен в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал календарь красно-белых в сезоне-2023/24.

— У «Спартака» довольно загруженный календарь. Кубок вы играли во вторник, следующий матч в пятницу. Как справляетесь с такими нагрузками?

— У нас слишком много игр, но это даже хорошо. У нас много игроков, ротация, поэтому проблемой это точно не будет.

— А когда вы видели последний раз Шамара Николсона? Когда он уже к тренировкам присоединится?

— Вопрос не ко мне, а к Шамару.

11 августа «Спартак» встретится с «Уралом» в 4-м туре РПЛ. После 3 туров красно-белые лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков. Кроме того, команда Гильермо Абаскаля занимает первое место в группе D FONBET Кубка России, набрав 6 очков в двух встречах.

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