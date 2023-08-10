Асхабадзе заявил, что «Факел» будет обращаться в ЭСК РФС в текущем сезоне

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об изменении в работе судей после назначения Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Выводы делать рано. Есть определенные вещи, которые мы не поняли в игре с «Локомотивом». Поэтому подавали на рассмотрение в ЭСК РФС. Мы не обращались в ЭСК в течении прошлого сезона. Сейчас мы пересмотрели свое решение — в этом сезоне мы будем обращаться в ЭСК РФС, как это было после игры с «Локомотивом». Польза от этого? Никакой. Нас не поняли, говорили, что мы не идем в парадигме всех клубов. Теперь будем пробовать заявлять в ЭСК. Будем говорить (о судействе) не только публично, но и официально», — сказал Асхабадзе «СЭ».

В сезоне-2022/23 «Факел» не обращался в ЭСК РФС с просьбой об оценке эпизодов.

После трех туров воронежцы занимают последнее место, не набрав ни одного очка.

13 августа «Факел» сыграет на выезде с «Зенитом» в 4-м туре РПЛ.