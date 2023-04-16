Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:51

Кобелев считает, что «Динамо» может претендовать на место в тройке в чемпионате России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу московского клуба над «Пари НН» в матче 23-го тура РПЛ (3:1).

«Футболисты «Динамо» забили три мяча за 15 минут. Я думаю, что бело-голубые могут претендовать на место в тройке. Там отрыв всего шесть очков, может, догонят. Было видно, что настрой был самым боевым, особенно на фоне «Пари НН». Класс и качество футболистов «Динамо» сыграли свою роль», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кобелева.

После этого матча московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Пари НН» идет на 13-й позиции, имея в активе 19 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005088190_kobelev_dinamo_mojet_pretendovat_na_mesto_v_troyke
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Нижний Новгород
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре. Есть ли для этого основания?
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
На Украине обвинили Меркель в невступлении страны в НАТО
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Ростов» — «Зенит», «Торпедо» — «Спартак» и другие матчи
РПЛ: «Локомотив» обыграл «Оренбург», «Ростов» — «Зенит» и другие матчи 23-го тура
Дубль Глушенкова принес «Локомотиву» победу над «Оренбургом», у Дзюбы три голевые передачи
«Оренбург» — «Локомотив»: все голы матча РПЛ
Шунин заявил, что в «Динамо» не ведутся разговоры об уходе Йокановича
«Факел» — «Ахмат»: Марков и Конате выйдут с первых минут
Мостовой — о первом тайме матча «Оренбург» — «Локомотив»: «Не забиваешь ты, забивают тебе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шунин заявил, что в «Динамо» не ведутся разговоры об уходе Йокановича

«Оренбург» — «Локомотив»: все голы матча РПЛ