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Кобелев — о сезоне «Динамо» в столетие клуба: «Результат не самый лучший, но это не трагедия»

Константин Белов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал для «СЭ» результаты команды в этом сезоне.

«Столетие — это праздник. Хотелось в этом сезоне выиграть кубок или быть на пьедестале. Но этого не получилось сделать. Руководители ставили задачи перед сезоном, и лучше их спрашивать, довольны ли они ими или нет. Результат не самый лучший, но это не трагедия. Понятно, что тренера брали, чтобы он давал результат. Но как оказалось, он не в состоянии это делать», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» располагается на 5-й строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 39 очков за 24 тура. ЦСКА опережает бело-голубых на 5 очков, имея один матч в запасе.

Лидером чемпионата остается «Зенит» с 58 очками. Второе место занимает «Ростов», имея в своем активе 46 очков. Тройку лидеров замыкает «Спартак» с 45 очками.

Андрей Кобелев (футбол)
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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