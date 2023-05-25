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Сегодня, 10:43

Колосков назвал справедливой дисквалификацию нападающего «Спартака» Соболева

Вячеслав Колосков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение КДК РФС дисквалифицировать форварда «Спартака» Александра Соболева на четыре матча за неприличный жест в игре 28-го тура РПЛ с ЦСКА (2:1).

Александр Соболев удивлен решением Сергея Карасева удалить его. «Нарушение Соболева носит циничный характер». В КДК объяснили дисквалификацию нападающего «Спартака»

«В дисциплинарной комиссии работают люди с огромнейшим игровым опытом. Люди, которые играли за сборную. Они очень объективно оценивают то, что происходит на футбольном поле, и рассматривают все инциденты в полном соответствии с духом и правилами игры. Дисциплинарным регламентом предусмотрено за такого рода нарушение наказание от двух до четырех матчей. Соболеву решили дать по максимуму — четыре. Я считаю, что совершенно справедливо», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

21 мая в матче «Спартак» — ЦСКА Соболев после единоборства с защитником армейцев Вилианом Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок красно-синих в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Колосков
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