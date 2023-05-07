Колосков: «Если «Зенит» обыграет «Спартак», то станет чемпионом. Какой смысл в награждении на матче с «Краснодаром»?

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о том, что «Зенит» хочет провести церемонию награждения после домашнего матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Если «Зенит» сегодня выиграет, то станет чемпионом. Какой смысл в награждении на матче с «Краснодаром»? А если они там проиграют? Получится нелепая ситуация. Из простого делают сложное. Медали и Кубок там. Выиграете — получите, не выиграете — тогда в любом случае будет с «Краснодаром» решаться», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Сегодня, 7 мая, «Зенит» сыграет со «Спартаком» в рамках матча 26-го тура РПЛ. Игра между клубом из Санкт-Петербурга и «Краснодаром» пройдет 13 мая.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая идущего вторым «Ростов» на 11 очков.