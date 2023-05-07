Гаврилов считает, что у «Зенита» и «Спартака» равные шансы на победу в предстоящем матче

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил шансы красно-белых на победу над «Зенитом» в 26-м туре чемпионата России.

«Может ли «Спартак» обыграть «Зенит». А почему нет?! Футбол — непредсказуемая игра. Я считаю, что сейчас обе команды примерно равны по игре, если не брать турнирное положение. Я думаю «Спартак» способен обыграть «Зенит», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

Матч между командами пройдет 7 мая и начнется в 18.00 по московскому времени. После 25 туров команда из Санкт-Петербурга сохраняет лидерство в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 61 очко. Красно-белые с 49 очками занимают третье место.