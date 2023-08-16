Колосков заявил, что привык к глупости Дзюбы

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о наказании форварда «Локомотива» Артема Дзюбы за оскорбление журналиста.

Футболист получил условную дисквалификацию на два матча РПЛ и штраф в размере 50 тысяч рублей.

«Дзюба уже наказан. Не знаю, справедливое ли оно. Для того, чтобы рассуждать на эту тему, надо знать дисциплинарный кодекс, который устанавливал комитет. Я его не знаю. Раз они приняли такое решение, значит, оно соответствует регламенту. Значит, не с чем спорить», — приводит «Спорт День за Днем» слова Колоскова.

Также почетный президент РФС отметил, что привык к поведению Дзюбы.

«Я уже привык к такому его поведению. Уже три года в печенках у меня Дзюба. Не только грубость Дзюбы уже привычно, но и глупость его привычна», — добавил он.

После матча 4-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент спросил у Дзюбы о том, не обидно ли ему было слышать от Игоря Шалимова слова, что он забьет не больше двух мячей в нынешнем сезоне чемпионата России. На что нападающий нагрубил журналисту, сказав: «Я тебе телефон в одно место засуну».