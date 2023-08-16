Петрушин: «В матче «Динамо» с ЦСКА склоняюсь к ничьей»

Сегодня, 20:50
Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин ответил на вопрос, к какому результату склоняется в матче 5-го тура РПЛ между бело-голубыми и ЦСКА.
«К ничейному. «Динамо» последний матч выиграло, и самое главное — не пропустило. Это хороший показатель. Но и ЦСКА последнюю встречу тоже провел неплохо. Армейцы всегда были одними из самых неудобных соперников для бело-голубых», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Петрушина.
Также он предположил, будет ли «Динамо» играть в более оборонительный футбол в этой встрече.
«Личка от своей концепции не отходит. Это мы видели даже по его работе в «Оренбурге». Он не играет в футбол от обороны. У него акцент сделан на атаку. Поэтому я не думаю, что он здесь что-то поменяет. Он этого не делал даже во встрече с «Зенитом». Тем более, команда будет играть на своем стадионе, перед своими болельщиками», — добавил специалист.
Дерби «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.
После четырех туров армейцы с 9 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые располагаются на 7-й строчке, имея в активе 7 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
11
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
12
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
13
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
14
|Рубин
|4
|0
|2
|2
|4-10
|2
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -