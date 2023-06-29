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Колосков: «Локомотив» — это не только Дзюба. Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного»

Алина Савинова
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Дзюба — не прима-балерина, чтобы все вокруг него вращалось. Нормальный футболист, сильный. Захотел вернуться на прежний уровень игры, помог себе и «Локомотиву» в прошлом сезоне. Но «Локомотив» — это не только Дзюба. Успех команды в новом сезоне не будет зависеть лишь от него одного. Там есть ребята, которые могут Артема и на скамейку запасных отправить, если снизит требования к себе. В любом случае, нельзя обсуждать кандидатуру одного футболиста в отрыве от всей команды», — приводит «РБ Спорт» слова Колоскова.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале этого года. За железнодорожников 34-летний форвард провел 11 матчей в РПЛ, в которых отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

Московский клуб финишировал на 8-й строчке в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона-2022/23.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-lokomotiv-e-to-ne-tol-ko-dzyuba-uspeh-komandy-v-novom-sezone-ne-budet-zaviset-lish-ot-nego/
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вячеслав Колосков
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