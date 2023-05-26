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РПЛ

Сегодня, 16:27

Колосков заявил, что в российском футболе отсутствует стратегия подбора тренеров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о проблеме российского футбола в вопросе подбора тренеров.

«К сожалению, сейчас в российском футболе напрочь отсутствует стратегия подбора тренеров, абсолютно бестолковая тренерская политика. Непонятно, на каких основаниях и по каким принципам клубы РПЛ выбирают тренеров. У нас ни в одной команде нет такого тренерского резерва, как, например, в Германии — там у клубов есть четкий список специалистов, на которых они рассчитывают. В ведущих командах все прекрасно понимают, кто придет на место действующего тренера, если его уволят. Так и должно быть. А у нас полная стихия, хаос. Большинство клубов не придерживаются никакой логики. Реестр футболистов есть, клубы за этим следят, а вот подбора тренеров нет абсолютно. Никто не объясняет, какими критериями пользуются клубы при выборе главного тренера. Вот в «Сочи», например, взяли Бердыева под определенную задачу, знали, какие у него принципы построения игры и жизненные принципы тоже знали. А потом вдруг раз — и убирают, не объясняя причин. Это неправильно. А про «Химки» я вообще молчу — там каждые три месяца новый тренер», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

В настоящий момент в РПЛ работают пять иностранных тренеров: Гильермо Абаскаль (Испания) возглавляет «Спартак», его соотечественник Жозеп Клотет работает в «Торпедо», чех Марцел Личка руководит «Оренбургом», белорус Виктор Гончаренко тренирует «Урал», а наставником «Краснодара» является серб Владимир Ивич.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-k-sozhaleniyu-v-rossijskom-futbole-naproch-otsutstvuet-strategiya-podbora-trenerov/
Футбол
РПЛ
Вячеслав Колосков
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