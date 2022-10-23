Колыванов отметил, что у «Динамо» появилась сыгранность

Сегодня, 16:02
Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов оценил победу бело-голубых в матче 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:1).
«Динамо» полностью переиграло соперника. В первые 15 минут, пока «Локомотив» был свеженький, забил на первой минуте, у них что-то еще получалось. Потом просто как будто подменили. Я не знаю, чем там немцы занимались, но вообще немецкие специалисты ставят физическую подготовку во главу угла... Здесь провал какой-то, не было команды, играло одно «Динамо».
Были, конечно, по ходу этого отрезка чемпионата не очень хорошие для «Динамо» моменты. Хотя у нас в каждом туре, если какая-то команда проигрывает вдруг, начинают сразу говорить о каком-то кризисе. Просто пришли новые футболисты, а сейчас они действительно начали находить эту сыгранность, судя по тому, как команда играет", — приводит «РБ Спорт» слова Колыванова.
На данный момент «Динамо» с 23 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» расположился на 14 позиции (12 очков).
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