Комличенко назвал самого немодного футболиста «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко назвал самого немодного игрока команды. По его словам, не лучшим вкусом в одежде выделяется полузащитник Хорен Байрамян.

«Хорик! Вцепился в какие-то джинсы с майкой и только в них гоняет. Но он берет за счет шарма, харизмы!» — приводит Sport24 слова Комличенко.

Комличенко выступает за «Ростов» с лета 2022 года. В текущем сезоне 28-летний форвард провел 4 игры в составе южан в РПЛ, отметился 3 голами и 1 результативной передачей.

На данный момент ростовчане занимают 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 7 очков за 4 тура.