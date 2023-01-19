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Орлов: «Тренер должен уметь рассказывать про свой футбол. А Гогниев, наверное, и игрокам это объяснить не может»

Алина Савинова
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Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о главном тренере «Химок» Спартаке Гогниеве.

«У нас очень плохая система образования тренеров. Гогниев получил категорию PRO. Но он убежал от журналистов. Главный тренер — это коммуникатор. Интервью — составная часть его профессии. Он должен быть коммуникабельным и уметь рассказывать про свой футбол. А Гогниев, наверное, и игрокам это объяснить не может. Да он и сам не знает.

У нас крен не в ту сторону. Президент одного клуба сказал, что тренер — это 10 процентов. В «Краснодаре» же владелец всегда влиял на работу тренеров — они ему в рот смотрели. Они были слабые, но Галицкого устраивали. Но оказалось, что это не дает результата. Поэтому появился Ивич. Значит, Галицкий пришел к пониманию того, что у руля должны быть профессионалы, у которых знание футбола не его уровня, а более высокого", — приводит Sport24 слова Орлова.

Гогниев возглавил «Химки» в сентябре 2022 года. Контракт 42-летнего специалиста с подмосковным клубом рассчитан до конца сезона-2023/24.

По итогам 17 туров РПЛ «Химки» идут на 15-й позиции, набрав 12 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-18-orlov-galitskiy-vsegda-vliyal-na-rabotu-trenerov-oni-yemu-v-rot-smotreli-okazalos-eto-ne-dayet-rezultata

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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21%

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Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Геннадий Орлов
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