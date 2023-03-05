Орлов — о победе «Зенита»: «У Малкома волшебная левая нога. Ренан не слабее Родригао»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» высказался о крупной победе «Зенита» над «Нижним Новгородом» (3:0) в матче 18-го тура РПЛ .

«Зенит» победил «ПАРИ НН» на классе — 3:0. Счет, конечно, мог быть и крупнее. После смены тренера нижегородцы выглядели не так, как при Галактионове и Кержакове. Думаю, они столкнутся с проблемами во второй части сезона. Проверку «Зенитом» подопечные Горлова не прошли.

А ведь у «Зенита» еще и Клаудиньо не играл. Понравился новый защитник Ренан. Все делает уверенно, парень с техникой. Играет на широком шаге. Мне кажется, он не уступает по своему уровню Родригао. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Но в этом матче Ренан, безусловно, убедил.

Малком забил потрясающий гол! В какой-то момент у него перестали получаться удары со штрафных. Там ведь еще и Ракицкий взял на себя эту роль. В общем, бразилец даже ушел в тень. А сейчас мы опять увидели, какая же у него волшебная левая нога. Его первый гол — это нечто! Очень породистый мяч! Какая траектория! Невозможно было отбить такой удар.

Пока не все еще набрали форму. Кузяев, Мостовой, Кассьерра могут, конечно, играть лучше. Порадовал Караваев, а вот, например, Родригао какой-то медленный. «Зенит» еще будет добирать. Но три очка добыты, отрыв от «Спартака» — восемь баллов", — сказал Орлов «СЭ».

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