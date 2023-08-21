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Сегодня, 13:30

Орлов: «А где был Промес? В первом тайме услышал его фамилию два раза»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Комментатор Геннадий Орлов считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак выбрал правильную тактику на матч со «Спартаком».

— У «Спартака» не было компактности, довольно большие разрывы между линиями. В тень ушли лидеры. В первом тайме комментаторы, кажется, только два раза произнесли фамилию Промеса. Почему? Зенитовцы отрезали Квинси и Соболева от остальных. Схема с тремя центральными защитниками себя оправдала. Гости быстро, за счет коротких передач выходили из-под давления, создавали численное преимущество впереди. Сергеев мог забить еще до гола Вендела. Великолепный же момент! Но зачем же ты бьешь со всей силы? Сыграй на исполнение! Вспомните второй мяч Вендела — в уголок, щечкой. Это уже опыт. Иван — хороший парень, еще прибавит.

Вендел показал, что класс никуда не делся. Я бы, кстати, не заострял внимания на том, что он пропустил всю предсезонку. Да, были какие-то фото с отдыха. Но я не поверю, что бразилец себя полностью запустил. Все равно поддерживал себя в тонусе, понимая, что сезон скоро возобновится. Да, приехал не в оптимальных кондициях, но оказался профессионалом. Посмотрите, как он довольно быстро себя подтянул, привел в норму!

Меня сначала удивило, когда в конце встречи Семак убрал с поля Вендела, Клаудиньо. Подумалось, что «Спартак» сейчас заберет центр поля. Но нет! У «Зенита» хорошая скамейка. Ерохин, Сутормин, Кассьерра быстро влились в игру, питерцы забили третий мяч. Это говорит о правильной «химии» внутри коллектива. Все понимают свои роли в «Зените». Значит, раздевалка — в порядке. Командный дух на уровне.

Марио еще не готов на сто процентов. Объем пока не тот. Хотя надо признать, что поле было тяжеловатое. Эракович играет все увереннее и увереннее. Кержаков однозначно может занести себе этот матч в актив.

Благодаря победе «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице РПЛ с 10 очками. «Спартак» занимает шестую строчку с 9 очками.

Гильермо Абаскаль. «Абаскаль все валит на карточку Игнатову... Ребята, вы пропустили 10! Как «Факел». Орлов — о поражении «Спартака»

Квинси Промес
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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25.08 17:30
Оренбург – ЦСКА
 - : -
25.08 20:00
Факел – Краснодар
 - : -
26.08 15:00
Зенит – Урал
 - : -
26.08 17:30
Рубин – Динамо
 - : -
26.08 19:30
Спартак – Ахмат
 - : -
26.08 20:00
Пари НН – Ростов
 - : -
27.08 17:30
Кр. Советов – Балтика
 - : -
27.08 20:00
Сочи – Локомотив
 - : -
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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