Тюкавин: «Не скажу, что Захарян стал играть хуже. Он приносит команде пользу»

Сегодня, 17:06
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем одноклубнике Арсене Захаряне.
— Хочется повторить эмоции после победы над «Зенитом»?
— Хочется, конечно.
— «Зенит» стоит особняком в чемпионате России?
— Поэтому и надо выигрывать у таких команд. Это приятнее. Нужно работать, тренироваться, догонять и обгонять.
— Есть ощущение, что Захарян остановился в прогрессе. Ты разговаривал с ним?
— Я не скажу, что он стал играть хуже. Он приносит пользу команде, забивает, отдает. Нужно смотреть, как он двигается на поле, отдает передачи.
— От него были большие ожидания.
— Он самый талантливый. Не зря же им интересуется «Челси» и другие команды.
В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.