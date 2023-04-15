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Сегодня, 17:06

Тюкавин: «Не скажу, что Захарян стал играть хуже. Он приносит команде пользу»

Константин Белов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин высказался о своем одноклубнике Арсене Захаряне.

— Хочется повторить эмоции после победы над «Зенитом»?

— Хочется, конечно.

— «Зенит» стоит особняком в чемпионате России?

— Поэтому и надо выигрывать у таких команд. Это приятнее. Нужно работать, тренироваться, догонять и обгонять.

— Есть ощущение, что Захарян остановился в прогрессе. Ты разговаривал с ним?

— Я не скажу, что он стал играть хуже. Он приносит пользу команде, забивает, отдает. Нужно смотреть, как он двигается на поле, отдает передачи.

— От него были большие ожидания.

— Он самый талантливый. Не зря же им интересуется «Челси» и другие команды.

В нынешнем сезоне 19-летний Захарян провел за «Динамо» 30 матчей, забил 4 мяча и отдал 7 голевых передач.

Арсен Захарян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
0
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