Корнеев: «Мартинс теряется под прессингом, но против «Зенита» выйдет он, а не Умяров»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев ответил на вопрос, кто в составе «Спартака» сыграет в опорной зоне в матче против команды Сергея Семака.

— В матче с «Уралом» провалилась опорная зона. Кто сыграет на этой позиции против «Зенита»?

— В идеале оптимальный вариант — Литвинов. Но мы уже предположили, что он, по всей видимости, сыграет в центре обороны. Хотя Руслан может быть и волнорезом, и в атаку эффективно подключаться, хорош в работе с мячом.

— Если не Литвинов, то кто?

— Мартинс.

— Но он пока не впечатляет?

— Иногда создается впечатление, что игрок не до конца понимает, что от него хочет тренер! Он как будто болтается между несколькими задачами. При этом считаю Мартинса довольно квалифицированным полузащитником.

— Мартинс сильнее Умярова как опорник?

— Легионер, конечно, испытывает определенные проблемы, когда оказывается под давлением, под прессингом. Но я все же предположу, что выйдет именно он, а не Умяров, так как физика в матче с «Зенитом» выйдет на первый план.

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