Корнеев: «Шансы Бакаева в «Зените» не повысились»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» заявил, что не видит больших перспектив у полузащитника Зелимхана Бакаева в команде Сергея Семака.

— Стоит ли Бакаеву уходить в аренду или он пока еще не сказал своего последнего слова в «Зените»? Малкома же нет. Выходит, Зелимхан получит больше шансов себя проявить?

— У Бакаева изначально не было никакого шанса, когда он переходил в «Зенит». Да и сейчас его перспективы никак не улучшились.

— Даже так?

— Пока не нашли замену Малкому, Семак, конечно, будет давать Бакаеву больше игрового времени. Определенные качества у Зелимхана есть. С этим никто и не спорит. В футболе все возможно. Может быть, за несколько игр Бакаев себя проявит и сделает огромную разницу. Но, если честно, пока в это не очень-то и верится. В целом по-прежнему не вижу у него больших перспектив стать твердым игроком основы питерцев, — сказал Корнеев «СЭ».

В сезоне-2023/24 Бакаев отметился одной голевой передачей в 6 матчах за «Зенит» во всех турнирах.

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