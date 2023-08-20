Корнеев: «Клаудиньо пора понять, что РПЛ — не прогулочная история»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру соперников против полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

— Против Клаудиньо действительно грубо играют соперники или он частенько «рисует» свои падения и фолы на себе?

— Не считаю, что за Клаудиньо охотятся в каждом матче. Просто все уже поняли качества бразильца. Если ему дать свободу, он сделает разницу. С ним играют плотно. В частности, Мендель из «Факела» практически выключил Клаудиньо из игры. Бразильцу в этой ситуации не нужно обижаться. Ему просто надо быстрее принимать решения на поле, быстрее перестраиваться. Ему пора понять, что чемпионат России — все-таки не прогулочная история.

— Как оцените перспективы Ду Кейроса? Он поможет «Зениту» или это все-таки не тот игрок, который должен выступать в команде-чемпионе?

— Я уже как-то про него говорил и сейчас остался при своем мнении. Это не игрок, сопоставимый с теми же Венделом и Клаудиньо. Да, неплохой полузащитник. Но он мог бы приносить пользу на постоянной основе в средней команде. Но вот в «Зените» я его не вижу. Не знаю... Может быть, это была какая-то вынужденная история. Просто «Зениту» надо было включить Ду Кейроса в сделку, чтобы заполучить другого футболиста. Это всего лишь мои предположения. Но вот такие мысли приходят в голову, — сказал Корнеев «СЭ».

В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.

Полностью интервью Игоря Корнеева читайте на сайте «СЭ».