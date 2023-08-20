Сегодня, 17:15
Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил игру соперников против полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.
— Против Клаудиньо действительно грубо играют соперники или он частенько «рисует» свои падения и фолы на себе?
— Не считаю, что за Клаудиньо охотятся в каждом матче. Просто все уже поняли качества бразильца. Если ему дать свободу, он сделает разницу. С ним играют плотно. В частности, Мендель из «Факела» практически выключил Клаудиньо из игры. Бразильцу в этой ситуации не нужно обижаться. Ему просто надо быстрее принимать решения на поле, быстрее перестраиваться. Ему пора понять, что чемпионат России — все-таки не прогулочная история.
— Как оцените перспективы Ду Кейроса? Он поможет «Зениту» или это все-таки не тот игрок, который должен выступать в команде-чемпионе?
— Я уже как-то про него говорил и сейчас остался при своем мнении. Это не игрок, сопоставимый с теми же Венделом и Клаудиньо. Да, неплохой полузащитник. Но он мог бы приносить пользу на постоянной основе в средней команде. Но вот в «Зените» я его не вижу. Не знаю... Может быть, это была какая-то вынужденная история. Просто «Зениту» надо было включить Ду Кейроса в сделку, чтобы заполучить другого футболиста. Это всего лишь мои предположения. Но вот такие мысли приходят в голову, — сказал Корнеев «СЭ».
В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 7 матчей за «Зенит» во всех турнирах, отличившись одним забитым мячом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|
2
|Урал
|5
|4
|1
|0
|8-3
|13
|
3
|Динамо
|5
|3
|1
|1
|11-9
|10
|
4
|ЦСКА
|5
|3
|0
|2
|12-8
|9
|
5
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
6
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
7
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Ростов
|5
|2
|1
|2
|7-11
|7
|
9
|Сочи
|5
|2
|0
|3
|8-7
|6
|
10
|Локомотив
|5
|1
|3
|1
|9-9
|6
|
11
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
12
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
13
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
14
|Балтика
|5
|1
|0
|4
|3-8
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|2 : 1
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|0 : 1
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|1 : 1
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|4 : 0
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -