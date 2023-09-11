Корнеев: «Изидор сильнее и Мостового, и Мантуана»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев порассуждал о том, на какой позиции будет играть в питерской команде Вильсон Изидор.

— Думаете, Александр Медведев имел в виду именно Изидора, говоря о готовящимся сенсационном трансфере?

— Похоже на то, да. Изидор может закрыть несколько позиций. Это и есть универсальность.

— А вы его на какой позиции видите в «Зените»?

— Все зависит от схемы, от ситуации, от соперника. При системе 4-3-3 думаю, Изидор, будет играть слева в атаке. Либо он может действовать вторым нападающим в паре либо с Кассьеррой, либо с Сергеевым.

— Справа в атаке он выходить не будет?

— Сомневаюсь. В «Зените» эта позиция до сих пор открыта. При схеме 4-3-3 там, скорее всего, там будет играть Мантуан. На мой взгляд, слева Изидор гораздо опаснее, чем справа.

— А выиграет ли Изидор конкуренцию у Мантуана и Мостового на левом фланге?

— Должен. Считаю, он сильнее и Мостогого, и Мантуана.

«Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. 23-летний француз будет играть за сине-бело-голубых под 10-м номером.