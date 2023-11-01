Корнюхин считает, что у Адамова есть перспектива в «Зените»

Бывший вратарь «Зенита» Евгений Корнюхин предположил, сможет ли вратарь Денис Адамов на долгие годы стать первым номером «Зенита».

«Перспектива у Адамова есть. И неплохая. Главное, чтобы он это понимал и делал все для того, чтобы закрепиться в основном составе. Иногда бывает: сыграл ряд игр, и чуть-чуть повело. Технически Адамов хорошо обучен. Неплохо себя держит. По нему не заметно, что он нервничает или у него какой-то мандраж. Это тоже плюс. Человек умеет скрывать напряжение», — приводит «РБ Спорт» слова Корнюхина.

Адамов перешел в «Зенит» из «Сочи» в июле 2023-го, подписав контракт с сине-бело-голубыми на четыре года с опцией продления. 25-летний голкипер провел 4 матча за петербургскую команду во всех турнирах, пропустил 3 мяча и 1 игру отстоял «на ноль».