Костылев назвал главную причину поражения «Краснодара» от «Зенита»

Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев отреагировал на победу «Зенита» в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» (2:1).

«По уровню игры «Зенит» лучше «Краснодара». И вчера команда Семака в очередной раз это показала. Чемпионский вопрос в РПЛ решен? Очень похоже на это. Но в «Зените» же тоже играют живые люди. Кто-то заболеет, кто-то сдаст. Говорить о том, что чемпионская гонка завершена преждевременно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

Также он назвал основную причину поражения «Краснодара» в игре против «Зенита».

«Пока «Краснодар» двигался хорошо, игра получалась. А как только «быки» сбавили темп, «Зенит» перехватил преимущество», — добавил специалист.

На данный момент сине-бело-голубые с 47 очками возглавляют таблицу чемпионата России. «Быки» (43) располагаются на второй позиции.