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Сегодня, 21:24

Костылев считает, что Соболева нужно было дисквалифицировать на 10 матчей

Алина Савинова
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Бывший тренер ЦСКА Геннадий Костылев прокомментировал решения КДК РФС по нападающему «Спартака» Александру Соболеву и защитнику армейцев Виллиану Роше.

«Роша точно не виноват. Он просто показал то, что увидел сам. И сделал это в направлении судьи. Вот и все. Так что отменить удаление — справедливый момент. Поведение Соболева же — не от большого ума. Не понимаю, откуда у него появилась эта нагловатость. Думаю, 4 матча мало для такого. Надо было давать 10 матчей. На 25 тысяч показывает такие жесты. Парень просто без тормозов и не имеет на это права. Полное неуважение. На тебя же смотрят зрители. Это во дворе некрасиво делать, а на таком уровне тем более» — приводит «РБ Спорт» слова Костылева.

В матче 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Соболев после единоборства с Рошей показал сопернику грубый жест и заработал красную карточку. Игрок армейцев в ответ продемонстрировал такой же жест помощнику главного арбитра и тоже был удален с поля.

24 мая КДК РФС принял решение отменить красную карточку Роши. Соболев же пропустит два оставшихся матча в текущем сезоне чемпионата России, а также две первых игры в сезоне-2023/24 РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gennadij-kosty-lev-soboleva-nuzhno-by-lo-diskvalifitsirovat-na-10-matchej/
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
Геннадий Костылев
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