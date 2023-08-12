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Сегодня, 17:40

Костылев считает Тюкавина, Захаряна и Пиняева средними игроками

Алина Савинова
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Российский специалист Геннадий Костылев поделился мнением об игроках «Динамо» Константине Тюкавине, Арсене Захаряне и форварде «Локомотива» Сергее Пиняеве.

«Они средние игроки. Да, быстрые и ловкие, но голова же должна быть на плечах. Я не говорю, что они тупые, но на одном таланте далеко не уедешь. Многие вещи они делать не умеют», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Костылева.

Также он оценил выступление российского полузащитника «Монако» Александра Головина.

«А чего Головин? Будь у него выучка повыше, он бы играл уже в «ПСЖ». Да, парень талантливый, но с ним тоже недоработали. Рано он уехал. Сейчас, видимо, нашел себе теплое местечко и перестал расти. Хороший, но средний футболист. И то мы говорим про одного Головина. А где остальные?» — добавил специалист.

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин отметился 3 голами и 1 результативной передачей в трех играх РПЛ за «Динамо». На счету 20-летнего Захаряна 1 забитый мяч и 1 голевая передача. 18-летний Пиняев в этом сезоне принял участие в трех матчах за «Локомотив» в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005274813_kostyilev_nazval_tyukavina_zaharyana_i_pinyaeva_srednimi_igrokami
Арсен Захарян
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
Геннадий Костылев
Константин Тюкавин
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