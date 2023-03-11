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Судейство

Сегодня, 19:36

«Краснодар» — «Динамо»: гол Кордобы отменен из-за офсайда Дэвида

Александр Бобров
Шеф-редактор
«Краснодар» — «Динамо».
«Краснодар» — «Динамо».
«Краснодар» — «Динамо».
«Краснодар» — «Динамо».
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На 4-й минуте матча 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Динамо» арбитр Артем Любимов принял верное решение, отреагировав на сигнал второго ассистента Дмитрия Ермакова и не засчитав гол Джона Кордобы.

В момент паса в направлении штрафной площади за линией офсайда оказался краснодарец Мозес Кобнан Дэвид. Именно на это и отреагировал помощник судьи.

«Краснодар» — «Динамо».

То, что мяча потом коснулся динамовец Лука Гагнидзе, не имеет значения. Его действия нельзя считать контролируемой игрой в мяч. Затем Дэвид пробил по воротам, а Кордоба добил отскочивший мяч.

«Краснодар» — «Динамо».
«Краснодар» — «Динамо».

Россия. Премьер-лига. 19-й тур
11 мар, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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