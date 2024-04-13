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Сегодня, 20:47

«Краснодар» назвал слова Семака о билетах семьям и фанатам ложью

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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«Краснодар» отреагировал на слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака об урезанном количестве билетов семьям игроков и фанатам клуба из Санкт-Петербурга на матч между командами в 24-м туре РПЛ.

Игра проходила 13 апреля и завершилась победой «Зенита» — 2:1. После игры Семак заявил, что игра была принципиальной для сине-бело-голубых, поскольку «Краснодар» «дал семьям билеты под самую крышу и урезал квоту фанатов».

Согласно заявлению «Краснодара», «Зенит» не предоставил за 5 дней до матча информацию о количестве болельщиков, которое ожидается на матче, как предполагает регламент РПЛ.

«Несмотря на это мы, в качестве жеста доброй воли, оставили 250 билетов для болельщиков «Зенита» (в последней игре с «Зенитом» было именно столько болельщиков гостей).

Что же касается «дружественного обмена», то были предоставлены: ложа, 7 билетов ВИП и 70 билетов по центру западной трибуны в 208 секторе с прекрасным обзором всего поля.

В связи с этим высказывание главного тренера «Зенита» о болельщиках своей команды является ложью», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале «Краснодара».

«Зенит» набрал 47 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» находится на второй строчке с 43 баллами.

Источник: ФК «Краснодар»
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
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