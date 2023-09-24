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Сегодня, 17:47

«Краснодар» — «Урал»: стартовые составы на матч РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Краснодар» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.

«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Запасные: Агкацев, Сафронов, Петров, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Баньяц, Пина, Кокшаров, Олусегун, Дэвид.

«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Шеттине.

Запасные: Мамин, Щербицкий, Кулаков, Мосин, Итало, Малькевич, Аюпов, Сунгатулин, Кики, Юшин, Бикфалви, Каштанов.

Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Эдуард Сперцян&nbsp;&mdash; Илья Помазун. «Краснодар» — «Урал»: онлайн-трансляция матча
Россия. Премьер-лига. 9-й тур
24 сент, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Урал

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Урал
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