Сегодня, 17:47
«Краснодар» и «Урал» объявили стартовые составы на матч 9-го тура чемпионата России.
«Краснодар»: Сафонов, Волков, Алонсо, Оласа, Тормена, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.
Запасные: Агкацев, Сафронов, Петров, Эктов, Ахметов, Арутюнян, Баньяц, Пина, Кокшаров, Олусегун, Дэвид.
«Урал»: Помазун, Филипенко, Мамин, Бевеев, Эмерсон, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Дмитриев, Ишков, Шеттине.
Запасные: Мамин, Щербицкий, Кулаков, Мосин, Итало, Малькевич, Аюпов, Сунгатулин, Кики, Юшин, Бикфалви, Каштанов.
Матч пройдет на стадионе «Арена Краснодар». Начало — в 19:00 по московскому времени.