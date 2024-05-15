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Кравцов: «В матче с «Краснодаром» «Сочи» будет играть на победу, но не все зависит от нас»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал победу команды в матче 28-го тура РПЛ против «Пари НН» (6:1).

«Против «Пари НН» мы выдали прекрасный матч, здорово, что удалось победить. Матч с «Краснодаром»? Готовимся, будем играть на победу, но не все зависит от нас. В команде мы верим, что останемся в РПЛ», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет 18 мая. Сочинцы занимают 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Быки» с 50 очками — на третьей строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-kravtsov-s-krasnodarom-budem-igrat-na-pobedu-no-ne-vse-zavisit-ot-nas/
Кирилл Кравцов
ФК Краснодар
ФК Сочи
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