Кравцов: «В матче с «Краснодаром» «Сочи» будет играть на победу, но не все зависит от нас»

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов прокомментировал победу команды в матче 28-го тура РПЛ против «Пари НН» (6:1).

«Против «Пари НН» мы выдали прекрасный матч, здорово, что удалось победить. Матч с «Краснодаром»? Готовимся, будем играть на победу, но не все зависит от нас. В команде мы верим, что останемся в РПЛ», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

Матч «Сочи» — «Краснодар» пройдет 18 мая. Сочинцы занимают 16-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка. «Быки» с 50 очками — на третьей строчке.