Круговой вернулся в Петербург, чтобы приступить к тренировкам с «Зенитом-2»

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Сегодня, 19 января, 25-летний защитник «Зенита» Данил Круговой должен приступить к тренировкам со второй командой питерцев.
По данным Metaratings.ru, игрок покинул расположение основной команды на сборах в Абу-Даби и присоединится ко второй команде, которая готовится к возобновлению сезона в Санкт-Петербурге.
17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.