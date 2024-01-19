Круговой вернулся в Петербург, чтобы приступить к тренировкам с «Зенитом-2»

Сегодня, 19 января, 25-летний защитник «Зенита» Данил Круговой должен приступить к тренировкам со второй командой питерцев.

По данным Metaratings.ru, игрок покинул расположение основной команды на сборах в Абу-Даби и присоединится ко второй команде, которая готовится к возобновлению сезона в Санкт-Петербурге.