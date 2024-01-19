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Сегодня, 14:24

Круговой вернулся в Петербург, чтобы приступить к тренировкам с «Зенитом-2»

Виктория Кравченко
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Сегодня, 19 января, 25-летний защитник «Зенита» Данил Круговой должен приступить к тренировкам со второй командой питерцев.

По данным Metaratings.ru, игрок покинул расположение основной команды на сборах в Абу-Даби и присоединится ко второй команде, которая готовится к возобновлению сезона в Санкт-Петербурге.

17 января ЦСКА сообщил о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня текущего года. До конца сезона 25-летний защитник по решению руководства «Зенита» будет выступать за вторую команду.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-vernulsya-iz-oae-v-peterburg-chtoby-pristupit-k-trenirovkam-s-zenitom-2-325470/
Данил Круговой
ФК Зенит
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